BELLA HADID’İN COOL VE ŞIK SNEAKER KOMBİNLERİ



Bella Hadid’in alışkın olduğumuz kuralları yıkan stili bizi her zaman için şaşırtmaya devam ediyor.

Pürüzsüz görünümü ve çekici stilini sneaker’lar ile de bütünleştirmeyi tercih eden Hadid, bu konuda bize ilham kaynağı olmaya çoktan hazır.

21 yaşındaki model, spor ayakkabılarıyla radarımıza takılırken hem rahat hem de nasıl cool olunur dersi de vermeyi ihmal etmiyor.

Sneaker tercihini, orjinal ve daha güçlü görünüme sahip modellerden yana kullanan Hadid, kalın tabanlı ayakkabılarıyla da yıldızı parlatmaya devam ediyor.



