BELLA HADID’İN DİYETİSYENİNDEN DAHA İYİ BİR CİLT İÇİN 3 EK GIDA ÖNERİSİ

Defalarca röportajlarında da belirttiği gibi; önemli bir podyum günü öncesinde Bella Hadid‘in daha iyi görünmek için koştuğu tek isim, beslenme uzmanı Dr. Charles Passler. Evet; beslenme uzmanı Hadid’i daha sağlıklı bir beslenme düzeninde tutmak için orada olabilir ama aynı zamanda daha içten ışıldayan bir cilt için de önerileri var.

Dr. Passler’a göre 3 basit ek gıda takviyesi; herkesin içten ışıldayan bir cilt için temelde ihtiyacı olan şeyleri karşılıyor. İlk seçeneği hangisi mi? Klorofil damlaları!

Vücudun detoks yeteneğini güçlendiren sıvı klorofil hakkında Dr. Passler; “Bu damlalar Geleneksel Çin Tıbbına göre; cildin kalitesi üzerinde direkt bir etkiye sahip olan sindirim sisteminizdeki toksinlerin atılmasına yardımcı oldukları için cildin parlaklığını arttırmak için çok yararlı.” diyor.

Dr. Passler’ın ikinci önerisi ise C vitamini. “C vitamini,cildin kolajen oluşumunun her aşamasında şarttır.Fakat sindirim sisteminizi kötüleştirmemek için korumalı haplardan kullanmalısınız.” Çünkü C vitamini takviyeleri askorbik asit formunda olduğundan, birçok kişi asit C vitamini nedeniyle mide rahatsızlığı geçirir. Buna karşı koymak için, kalsiyum, magnezyum veya potasyum mineral tuzları olan C vitamini takviyeleri arayın. Bu tarz karışımlar mide tarafından daha iyi tolere edilir.

Son olarak, Koenzim Q10‘u tercih ederek cilt hücrelerinin canlılığını artırın.

Sadece cilt lekelerini gidermekle kalmaz; aynı zamanda konjestif kalp yetmezliği gibi durumların semptomlarını hafifletmeye yardımcı olduğu da kanıtlanmıştır.

“CoQ10 vücudun diğer bölümlerinin yanı sıra cilt hücrelerinde de enerji üretmeye yardımcı olur,” diyor Dr. Passler ve ekliyor. “Cilt için iyi olantopikal kremlerin birçoğu da bu besin maddesini içeriyor.”