Bella Hadid’in Smoky Kedi Gözü Makyajının Detayları

Bella Hadid‘in geçtiğimiz gün Chrome Hearts için düzenlediği parti için tercih ettiği bu smoky kedi gözü makyajı; kesinlikle yeni sezon için ilham kaynaklarımız arasında! 🔥🔥🔥

Ünlü makyaj artisti Hung Vanngo‘nun yarattığı bu görünümün detayları ise aslında evde kolayca uygulanabilir olduğunu gösteriyor.

Genelde kullandığı makyaj ürünlerini paylaşmayan Vanngo; Hadid’in Dior makyaj yüzü olması nedeniyle bu kez bir istisna yaparak kullandığı paleti açıkladı.

Dior’un Provoke adındaki paletini kullanan Vanngo; bu paletteki metalik gümüş rengini gözün iç köşesinden göz kapağının ortasına kadar çektiğini açıklıyor. Diğer köşeden ise smoky gri rengini paletteki daha koyu tonla karıştırarak kedi gözü oluşturacak şekilde çekmelisiniz.

Aslında çoğu kişi bu tarz far paletlerindeki sünger aplikatörlerden hoşlanmasa da, Hadid’inki gibi geniş açılı göz makyajları yapmak için gayet başarılı ve gerekli bir fırça görevi görüyor.

Sünger aplikatörü fara tüm yüzünü alacak şekilde bastırdıktan sonra; kuyruğun oluşmasını istediğiniz yere kadar çekin. Opaklık için aynı işlemi bir kaç kez tekrarlayabilirsiniz. Aynı süngerin uç köşesiyle alt kirpik diplerinize de buğulu bir gölge yaratabilirsiniz.

Bu göz makyajını önce uygulayıp; sonrasında göz altlarınızı temizleyip cilt makyajını uygulamayı unutmayın!