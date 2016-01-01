BELLA HADID’İN YAZ STİLİ HİLESİNİ UYGULAMAYA HAZIRIZ!

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Bella Hadid, tüm yaz boyunca kurtarıcımız olacak kombin ile karşınızda!

Geçtiğimiz günlerde mom jean’i ile görüntülenen modelin bunu kombinlediği parça ise Chanel imzalı bir mayoydu!

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Mayosunu mom jean ve postal ile bodysuit olarak kullanan Bella Hadid; bu şekilde hem çabasız hem de etkileyici bir sokak stili elde etti.

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Siz de dolabınızdaki dikkat çekici detaylara sahip (mümkünse logomania’dan nasibini alan) mayoları bu şekilde kombinleyebilirsiniz.

İşte aynı etkiyi yaratabileceğiniz mayolar:

Billabong Logo Swimsuit

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Moschino Logo Front Swimsuit

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Givenchy One Piece Logo Swimsuit

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Gucci Sparkling Swimsuit With Gucci Logo

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Alberta Ferretti Monday Swimsuit

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GCDS Logo Swimsuit

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