Bella Hadid’ten Tek Parça İle 2 Farklı Parti Görünümü

Bella Hadid‘in tek parça ile pek çok farklı ve başarılı görünüm yaratabildiğini artık biliyoruz. Son olarak Londra’da katıldığı bir partiden after party’ye taşıdığı bir parça ile bunu bir kez daha kanıtladı.

Parti seçimini her zamanki gibi dikkat çekici ve asi detaylara sahip bir prenses görünümünden yana kullanan Bella Hadid; bir kez daha gecenin ilgi odağı oldu. Yeleği, tül uzun eteği ve kaskete sahip görünümünü after party için daha rahat bir stile uyarlayan Hadid; bu kez kombinine 90’lar stili bir mom jean, kemer ve güneş gözlükleri ekledi.

Tercih ettiği yelek aynı zamanda sırt detayları ile de dikkat çekiciydi.

Tek parça ile tüm günü ve birden fazla daveti kurtarma konusunda Bella Hadid‘i yakın takibe devam ediyoruz.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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