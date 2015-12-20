BENEFIT’TEN KADINLARIN HAYATINA ANLAMLI DOKUNUŞ





BENEFİT KAŞ UZMANLARI BU DEFA TOPLUMDAKİ KADINLARI GÜÇLENDİRMEK İÇİN KOLLARI SIVIYOR!

Benefit, ‘CESUR OLAN GÜZELDİR adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında kaşlar ile fark yaratıyor. Marka, Mayıs 2017 boyunca Türkiye dahil 18 ülkede Kaş Bar’larında vereceği kaş şekillendirme servislerine ait gelirin tamamını MOR ÇATI ve AÇEV’in değerli çalışmalarına destek amaçlı bağışlıyor.

Her kadının süper güçlerinin doğru kaynak ve araçlarla ortaya çıkabileceğini savunan Benefit Cosmetics, dünya çapında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi CESUR OLAN GÜZELDİR (BOLD IS BEAUTIFUL) ile kadınların büyük hayallerine cesur adımlar atmalarına destek oluyor.

Toplumdaki dezavantajlı kadınların güçlü ve özgüvenli duruşlarını destekleyen CESUR OLAN GÜZELDİR projesi ile Sadece Sephora Mağazaları’nda bulunan Benefit Kaş Bar’larda Mayıs ayı boyunca verilecek kaş şekillendirme servislerinden elde edilen gelirin tamamı, MOR ÇATI ve AÇEV’in çalışmalarına bağışlanıyor.

Türkiye’de ilk kez Mayıs 2017’de hayata geçirilecek proje ile Benefit Türkiye, MOR ÇATI ve AÇEV ortaklığında kadınların eğitimlerine, kişisel gelişimlerine ve aile içi şiddetten uzak bir hayat sürmelerine destek oluyor.

Misyon, tüm dünyada yerel vakıf ve derneklerle iş birliği yaparak kadınların tüm potansiyellerini ortaya koyabilecekleri ideal bir platform yaratmak. Bu doğrultuda Benefit, küresel çapta bugüne kadar 2015 yılından günümüze 6.3 Milyon Dolar bağış toplayarak, 379.000 kaş şekillendirdi. Yüzlerce çalışanını dahil ettiği CESUR OLAN GÜZELDİR PROJESİ ile on binlerce kadının güçlendirilmesine destek oldu.

2017’de hedef 9 milyon dolar!

Benefit için pozitif değişime katkıda bulunma vakti… Artık sadece kaşlara değil hayatlara da dokunuyor!

