Bensu Soral Baş | Marie Claire Nisan 2019

Yetenekli, başarılı ve oldukça güzel… Son günlerde Koton’un marka yüzü olarak adından söz ettiren oyuncuyla harika bir çekim gerçekleştirdik.

Bensu Soral Baş’ı daha yakından tanımaya ne dersiniz?

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Nisan sayımız tüm bayilerde.

Tüm Kıyafetler ve Küpe: KOTON

Röportaj: Gözde Eyibilir

Fotoğraflar: Cihan Alpgiray

Moda Editörü: Ceylan Atınç