Bensu Soral Baş | Marie Claire Nisan 2019

Yetenekli, başarılı ve oldukça güzel… Son günlerde Koton’un marka yüzü olarak adından söz ettiren oyuncuyla harika bir çekim gerçekleştirdik.
Bensu Soral Baş’ı daha yakından tanımaya ne dersiniz?
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Nisan sayımız tüm bayilerde.
Röportaj: Gözde Eyibilir
Fotoğraflar: Cihan Alpgiray
Moda Editörü: Ceylan Atınç
Saç: Burhan Çılgın
Makyaj: Selen Karabulut/ No3 Hair & Makeup Studio
Fotoğraf Asistanları: Memet Erol, Emre İbiş, Oya Sözduyar
Moda Editörü Asistanları: Atahan Küçükatalay, Sıla Aydın
Manikür: Derya Kaya/ Nehir Derya Nail SPA
Florist: Vesaire Butik Çiçek Atölyesi
Mekân: Komşuköy