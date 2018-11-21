Beren Saat’in Yeni Projesi Belli Oldu

 

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Beren Saat; artık Netflix’in güçlü kadınları arasında.

Netflix Türkiye’nin ilk orijinal dizisi olan ve 14 Aralık’ta yayınlanacak The Protector (Hakan: Muhafız)’dan sonra bir sürpriz daha geldi.

Netflix Türkiye, sosyal medya hesabından ikinci orijinal dizinin de yolda olduğunu duyurud. Netflix’in bu ikinci Türk orijinalinde Beren Saat baş rolde olacak.

Netflix’in yeni dizisiyle dizi sektörüne geri dönecek olan Beren Saat, dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerle buluşacak.

Beren Saat’in canlandıracağı yeni karakteri heyecanla bekliyoruz.

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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