Bergüzar Korel ve Engin Akyürek’in Buluştuğu Filme İlk Bakış

Bergüzar Korel ve Engin Akyürek’i buluşturan “Bir Aşk İki Hayat” filminden ilk görseller geldi.

Türkiye’nin yeni çifti olmaya aday olan bu ikiliye biz bayıldık.

Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin’in oturduğu filmde, senaryoda ise Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’ın imzası yer alıyor.

Bir Aşk İki Hayat Ne Zaman Vizyona Girecek?

Ay Yapım ve Med Yapım ortaklığında çekilen filmin, 2019 yılının ilk yarısında vizyona girmesi bekleniyor.

İlk kez yan yana gelen Bergüzar Korel ve Engin Akyürek’e ilave olarak filmde; İpek Bilgin, Merve Dizdar, Osman Sonant, Serhat Parıl’ı da izliyor olacağız.