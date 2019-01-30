Sosyal Medya Hesapları
Instagram 143K
Facebook 15K
Twitter 42K
YouTube 14K
Google Plus 0
Pinterest 639

Beyaz Çorabı Stilinize Uyarlamak İçin Havalı Görünümler

80’lerin unutulmaz trendi beyaz soket çoraplar geri döndü! Evet hem de loafer ayakkabılarla birlikte! Bu trendi dönem kostümü havasına bürünmeden günlük stilinize uyarlamak için önerilerimize kulak verebilirsiniz.

View this post on Instagram

My ode to beige #queenofbeige

A post shared by Isabel Mundigo-Moore (@mundigomoore) on

Michael Jackson’ın Billie Jean müzik videosundaki hali ya da 1950’lilerin okullu çocukları gibi görünmemek için ilhamımızı Alexa Chung ya da Maria Bernad gibi sokak stilinin yıldızlarından alıyoruz.

View this post on Instagram

📸 Jeanloup Sieff RG @idea.ltd

A post shared by Alexa (@alexachung) on

View this post on Instagram

Man, I feel like a woman!

A post shared by María Bernad (@maria_bernad) on

@simplicitycity‘nin vintage etkili Instagram hesabında; beyaz çorap ve beyaz düz ayakkabıların her zaman kusursuz şıklık tariflerinden biri olarak kullanıldığını görmek mümkün.

Ünlü moda bloggerı Jessie Urvater; “Bu trend sizi hem sıcak tutuyor hem de elegan bir hava katıyor. Spor parçaları her zaman klasikle karıştırmayı sevmişimdir. Basit bir görünüme karakter kazandırıyor.” diyor.

Jessie şöyle ekliyor; “Bu trend sayesinde baharlık ayakkabılarınızı kışın da giyebiliyorsunuz. Üstelik mini eteklerle bacaklarınızı da vurguluyor.”

Bu pratik olduğu kadar karakteristik trendi; 2019 yılında çok sık göreceğiz gibi görünüyor…

Total
0
Shares
Like 0
Tweet 0
Pin it 0
İlgili Konular

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için