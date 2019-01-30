Beyaz Çorabı Stilinize Uyarlamak İçin Havalı Görünümler

80’lerin unutulmaz trendi beyaz soket çoraplar geri döndü! Evet hem de loafer ayakkabılarla birlikte! Bu trendi dönem kostümü havasına bürünmeden günlük stilinize uyarlamak için önerilerimize kulak verebilirsiniz.

Michael Jackson’ın Billie Jean müzik videosundaki hali ya da 1950’lilerin okullu çocukları gibi görünmemek için ilhamımızı Alexa Chung ya da Maria Bernad gibi sokak stilinin yıldızlarından alıyoruz.

@simplicitycity‘nin vintage etkili Instagram hesabında; beyaz çorap ve beyaz düz ayakkabıların her zaman kusursuz şıklık tariflerinden biri olarak kullanıldığını görmek mümkün.

Ünlü moda bloggerı Jessie Urvater; “Bu trend sizi hem sıcak tutuyor hem de elegan bir hava katıyor. Spor parçaları her zaman klasikle karıştırmayı sevmişimdir. Basit bir görünüme karakter kazandırıyor.” diyor.

Jessie şöyle ekliyor; “Bu trend sayesinde baharlık ayakkabılarınızı kışın da giyebiliyorsunuz. Üstelik mini eteklerle bacaklarınızı da vurguluyor.”

Bu pratik olduğu kadar karakteristik trendi; 2019 yılında çok sık göreceğiz gibi görünüyor…