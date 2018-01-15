BEYMEN CLUB’TAN SEVGİLİNİZE ÖZEL HEDİYELER

Günlük hayatı şık tasarımlarla renklendiren Beymen Club, renkli ve ayrıcalıklı hediye seçenekleri ile Sevgililer Günü coşkunuza ortak oluyor.

BEYMEN Club 2018 Kış Koleksiyonu’nda yer alan colorblock ve geometrik görüntülerle renklenen canlı renklerdeki sezonun gözdesi streetwear tasarımlarından manzara detaylı eğlenceli sweatshirtlere; renkli trikolardan kardelenler ve kar tanelerini anımsatan taş ve gümüş işlemelerle süslenmiş modellere, kareli gömleklerden yumuşacık atkı ve berelere her yaş grubuna ve stile uygun birbirinden özel hediye seçenekleri 59 TL’den başlayan fiyat alternatifleriyle sizleri bekliyor.

Sevgililer Günü hediye alışverişiniz için size en yakın BEYMEN Club mağazasına uğramayı veya www.beymenclub.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın.



