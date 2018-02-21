BEYMEN İLE GELECEĞE YOLCULUĞA HAZIR MISINIZ?





#BEYMENFuture

Moda dünyası zamansızlığı, özgünlüğü ve geleceği öngören “fütürizm” akımına kayıtsız kalmadı. Giyilebilir teknoloji, üç boyutlu yazıcılar ile üretilen kıyafetler gibi eskiden sadece filmlerde gördüğümüz fütüristik tasarımlar, bir süredir moda markalarının koleksiyonlarında karşımıza çıkıyor. Dünyaca ünlü markalar da ilkbahar yaz 2018 koleksiyonlarında metalik kumaşlar, robotik esintiler, sivri omuzlar, abartılı silüetler ve koza gibi sıradışı formlara ve fütüristik öğelere koleksiyonlarında çok fazla yer verdi.

Her sezon farklı ve yaratıcı konseptlerde iletişim kampanyalarına imza atmayı hedefleyen BEYMEN, 2018 İlkbahar/ Yaz sezonunda #BEYMENFuture teması ile geleceğin trendlerini ve modasını BEYMEN’in kalbine taşıyor.

Fotoğraf sanatçısı Koray Birand’ın imzasını taşıyan #BEYMENFuture kampanya çekimlerinde bilim kurgu filmlerinden yola çıkarak yaratılan dünyada, ünlü model Daphne Groeneweld hologram özel efektlerle geleceğe göz kırpıyor. Kampanyadaki Academia, Beymen Collection, Ashish, Temperley London, Attico, Balmain, Saint Laurent, Isabel Marant, Zimmermann, Philosophy Di Alberta Ferretti look’lar, Beymen Future ile çok sıradışı bir yaz sezonunun habercisi.

BEYMEN Marka ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Tellaloğlu, “ #BEYMENFuture ile geleceğin gizemi ve davetkarlığı, bu sezon dünyada çok büyük bir trend haline gelen Cyberpunk ile hayatımıza dahil oluyor. Fütüristik bir dekorda virtual intelligence’dan ilham ile hologram efektlerle zenginleştirilen bir dünyanın kapılarını aralıyoruz. Bu sezon #BEYMENFuture her yerde karşımıza çıkıyor. Reklam kampanya görsellerimizden Beymen.com’da fütüristik dokunuşlara, mağaza içi pop up uygulamalara kadar geleceğin gizemi bu sezon BEYMEN’de!”



