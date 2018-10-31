Beyonce’den Yaratıcı Cadılar Bayramı Görünümü

Beyoncé, bize Cadılar Bayramı kraliçesi olduğunu bir kez daha hatırlattı!

Karşınızda;“Phoni Braxton”!

Bu yıl Cadılar Bayramı için Toni Braxton olan Beyoncé; ünlü sanatçının ilk albümü Another Sad Love Song‘un kapağındaki haline büründü. Peruğu, ceketi, bluzu ve tırnaklarına kadar benzediğini söylemeden geçemeyeceğiz!

Fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşırken “En yetenekli efsanelerimizden birine sevgilerimi gönderiyorum.” notunu düşen Beyonce şöyle ekledi “Ses tonun, güzelliğin, yelpazen ve Tanrı tarafından verilen yeteneğin çok kıymetli. Seni her zaman seveceğim. Tüm kral ve Kraliçelerimin Cadılar Bayramı’nı kutluyorum!

Bu gönderiyi Instagram’da gör Beyoncé (@beyonce)’in paylaştığı bir gönderi ( 30 Eki, 2018, 12:52ös PDT )

Beyonce geçtiğimiz yıl ise Lil Kim olmayı tercih etmişti.