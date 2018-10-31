Beyonce’den Yaratıcı Cadılar Bayramı Görünümü

 

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Beyoncé, bize Cadılar Bayramı kraliçesi olduğunu bir kez daha hatırlattı!

Karşınızda;“Phoni Braxton”!

Bu yıl Cadılar Bayramı için Toni Braxton olan Beyoncé; ünlü sanatçının ilk albümü Another Sad Love Song‘un kapağındaki haline büründü. Peruğu, ceketi, bluzu ve tırnaklarına kadar benzediğini söylemeden geçemeyeceğiz!

Fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşırken “En yetenekli efsanelerimizden birine sevgilerimi gönderiyorum.” notunu düşen Beyonce şöyle ekledi “Ses tonun, güzelliğin, yelpazen ve Tanrı tarafından verilen yeteneğin çok kıymetli. Seni her zaman seveceğim. Tüm kral ve Kraliçelerimin Cadılar Bayramı’nı kutluyorum!

 

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Beyoncé (@beyonce)’in paylaştığı bir gönderi ()

Beyonce geçtiğimiz yıl ise Lil Kim olmayı tercih etmişti.

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Beyoncé (@beyonce)’in paylaştığı bir gönderi ()

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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