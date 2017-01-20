BİKİNİNİZLE SERGİLEYEBİLECEĞİNİZ 13 YAZ DÖVMESİ





Son dönemin çok konuşulan yıldızlarından Ruby Rose‘un Instagram sayfasında paylaştığı tatil karesi, özellikle dövmeleri nedeniyle oldukça konuşuldu. Plajda kusursuz görünmenin yolunu bulduğuna inandığımız Rose, dövmelerin de bu konuda ne kadar önemli bir etken olduğunu kanıtlıyor.

Yaz aylarıyla birlikte incelen giysilerimizle, dövmelerimizi daha çok göz önünde tutacağımız bir gerçek. Özellikle tatil fotoğraflarında bikinilerimizle birlikte ekstra dikkat çeken dövmeler, her zaman klasik modellerde olmak zorunda değil. Eğer tam bir yaz mevsimi aşığıysanız, yaz ruhunu sürekli olarak yanınızda taşımak için hippi dokunuşlara sahip dövmeleri tercih edin.

İşte içinizdeki hippi ruhunu açığa çıkartacak; bikinilerinizle sergileyebileceğiniz 13 yaz dövmesi:

Görseller: Pinterest



