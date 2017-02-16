BİR SONRAKİ BÜYÜK MAKYAJ TRENDİNİ AÇIKLIYORUZ: ISLAK VE SİMLİ GÖZLER





Uzun süredir Instagram’da sürekli gördüğümüz mat makyaj modasını düşününce; bu yeni trendi seveceğinizi düşünüyoruz. Bu sezon, özellikle bu yaz fazlasıyla göreceğimiz yeni bir makyaj trendiyle karşı karşıyayız: Işıldayan ıslak göz makyajı!

Mat ruj ve tebeşirimsi farları uzun bir süre daha göreceğimize eminiz ancak bu yeni trende de kulak vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Hem renk konusunda cesur davranabildiğiniz hem de modern ve canlı gösteren bu göz makyajı stili uzun bir süre favorilerimizden olacak gibi görünüyor.

İster sadece ıslak olsun, ister simli ya da ışığa göre rengi değişen; bu trend için şimdiden makyaj çantanıza atmanız gerekenlerin listesini yaptık bile.

Eğer uygulama konusunda ilham arayışındaysanız; makyaj artisti Anne Sophie Costa’nın Instagram‘ına ve kullandığı tekniklere bakmanız yeterli. İşte bu trendi en iyi şekilde uygulamak için Anne Sophie Costa’nın önerilerine kulak verin: