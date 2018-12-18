Bir Sonraki Instagram Paylaşımınızda İşinize Yarayacak 10 ‘Caption’

Instagram’da paylaşacağınız o mükemmel fotoğrafa sahipsiniz ama ne yazacağınızı düşünmekten kendinizi alamıyorsunuz…

Kafanızda oluşturduğunuz senaryoyu cümlelere dökmek için gerekli çabayı harcıyorsunuz değil mi? O aşık olduğunuz yeni rujunuzu ya da çeşitli denemeler sonucu çektiğiniz selfie’nizi paylaşmaya hazır mısınız?

Bu kouda sadece bir öpücük emojisine başvurmayı düşünmüyorsanız, ünlülerden yaptığımız bu alıntılara göz atmanızı tavsiye ederiz.

Hangi ruh halindeyseniz ona göre bir içerik yakalamanız olası. Ne yazacağınızı düşünerek kaybettiğiniz ekstra zamanı başka şeyler için kullanmaya başlayabilirsiniz.



Benim için güzellik, kendi cildinizle barışık olduğunuz anlar demek. Ya da bir tek kırmızı ruj sürüp çıkmak!

—Gwyneth Paltrow

Cildiniz için kötü bir gün geçirdiğinizde, sadece dikkat dağıtıcı olarak kullanmanız adına harika bir ruja ihtiyacınız olabilir.

O güçlü kırmızı rujum her zaman için;” İşte buradayım. Kimse bana hazır olmasa bile.” dememi sağlıyor.

—Issa Rae

Kendinizi yeterince iyi hissetmek için kırmızı ruj jokerinizi oynayabilirsiniz.

Ruhum ve dudaklarım filtresizdir.

—Katy Perry

Tüm filtreleri bir kenara bırakmayı düşünenler?

Eyeliner’ınızı yaşayın, rujunuzu soluyun.

—Lady Gaga

Yüzde doksanımız buna inanıyor galiba…

O kırmızı dudaklar, sevdiğim en klasik şey.

—Taylor Swift

Evet, Taylor Swift’in bu konuda konuşacak çok şeyi olduğunu tahmin ediyoruz.

Dünyada daha fazla pembe ruj olmasaydı, işe yaramaz olurdum.

—Nicki Minaj

Nicki Minaj gibi düşünenler?

Ruj sürmeden dışarı çıktığımda, kendimi çıplak hissediyorum.

—Sofia Vergara

Deodorant sürmeyi unutmak kadar kötü bir şey. Neredeyse!

Ruj, kötü bir gün geçirdiğim zaman, dünyayla yüzleşmek için ihtiyacım olan şeydir.

—Keira Knightley