Birbirleri İçin Yaratılmış Olan Sinemanın En Uyumlu Çiftleri

Evet, onlar adeta birbirleri için yaratılmış. Ekranda yakaladıkları kimya hiç öyle küçük bir şey değil.

Sinemada veya televizyonda, o muhteşem enerjiyi bize geçiren çiftlere, neredeyse gerçek hayatta rastlamak bile çok zor artık.

İşte beyaz perdede en sık yan yana gelen ve yakaladıkları uyumla hafızalara kazınan çiftler.

Katharine Hepburn ve Spencer Tracy

Tracy ve Hepburn, Hollywood’un en unutulmaz çiftleri arasında yer alıyor. Üç yıl boyunca dokuz filmde bir araya geldiler. Tracy, o yıllarda Louise Treadwell ile evliydi ama sonrasında o ve Hepburn bir ilişki yaşamaya başladılar. Her ikisi de bu ilişkiyi gizli tutmayı tercih etti. Hatta Hepburn Tracy’nin cenazesine bile katılmadı.

Birlikte rol aldıkları yapımlar;

Woman of the Year (1942)

Keeper of the Flame (1943)

Without Love (1945)

The Sea of Grass (1947)

State of the Union (1948)

Adam’s Rib (1949)

Pat and Mike (1952)

Desk Set (1957)

Guess Who’s Coming to Dinner (1967)

Joanne Woodward ve Paul Newman

İlk kez 1953’te Broadway’de yan yana gelen çift, sonrasına da pek çok filmde birlikte oynadılar. Hem beyaz perdede hem de gerçek hayatta birbirleri için yaratılmış olduklarını gösterdiler. 50 yıllık evliliklerine üç çocuk sığdıran çift, kuşkusuz sinema tarihinin en unutulmazlarından.

Birlikte rol aldıkları filmler;

The Long, Hot Summer (1958)

Rally ‘Round the Flag, Boys! (1958)

From the Terrace (1960)

Paris Blues (1961)

A New Kind of Love (1963)

Winning (1969)

WUSA (1970)

The Drowning Pool (1975)

Harry & Son (1984)

Mr. and Mrs. Bridge (1990)

Empire Falls (2005)

Woody Allen ve Mia Farrow

O zamanlar gerçek hayatta da evli olan Allen ve Farrow, ekranda yakaladıkları uyumla 80’li yılların başında fırtına gibi esmeyi başarmışlardı.

İlişkileri, Woody Allen’ın evlat edindikleri kızlarıyla gizli bir ilişki kurduğu ortaya çıkınca sona erdi.

Birlikte rol aldıkları filmler;

A Midsummer Night’s Sex Comedy (1982)

Zelig (1983)

Broadway Danny Rose (1984)

The Purple Rose of Cairo (1985)

Hannah and Her Sisters (1986)

Radio Days (1987)

September (1987)

Another Woman (1988)

Crimes and Misdemeanors (1989)

Alice (1990)

Shadows and Fog (1991)

Husbands and Wives (1992)

Woody Allen ve Diane Keaton

Her zaman için ekranda güçlü bir çift olduklarını söylemek zor ama en ünlü filmleri Annie Hall ile sinemanın en büyük aşk hikayelerinden birine imza attılar.

Birlikte rol aldıkları filmler;

Play It Again, Sam (1972)

Sleeper (1973)

Love and Death (1975)

Annie Hall (1978)

Interiors (1978)

Manhattan (1979)

Manhattan Murder Mystery (1993)

Drew Barrymore ve Adam Sandler

Adam Sandler ve Drew Barrymore’in yolları ilk kez The Wedding Singer filminde kesişti. Ortaya çıkan o büyük kimya 20 yıl boyunca çeşitli yapımlarda etkisini sürdürdü.

Birlikte rol aldıkları filmler;

The Wedding Singer (1998)

50 First Dates (2004)

Jack & Jill (2011)

Blended (2014)

Emma Stone ve Ryan Gosling

Stone ve Gosling, ekranın yıldızı çok yüksek olan sevgililerinden. Aralarındaki enerji özellikle de La La Land filminde zirveye çıktı diyebiliriz.

Birlikte rol aldıkları filmler;

Crazy, Stupid, Love (2011)

Gangster Squad (2013)

La La Land (2016)

Jennifer Lawrence ve Bradley Cooper

Lawrence ve Cooper, Silver Linings Playbook’ta Oscar’a aday oldular ve Lawrence ödülün sahibi oldu. Serena filminde de romantizmi yeniden alevlendirdiler ama Amerikan Hustle ya da Joy’da bir çift değildiler.

Birlikte rol aldıkları filmler;

Silver Linings Playbook (2012)

American Hustle (2013)

Serena (2014)

Joy (2015)

Johnny Depp ve Helena Bonham Carter

Her zaman için yönetmen Tim Burton filmlerinde yan yana gelen ve başarılı bir kimya yakalayan Depp ve Bonham Carter’ın uyumu, 13 yıl evli kalan Carter ve Burton’ın boşanmasına kadar sürdü.

Elbette ki; “Boşanmada” kimin Depp’i alacağı sorulmuştu. Kazanan Tim Burton oldu.

Birlikte rol aldıkları filmler;

Charlie and the Chocolate Factory (2005)

Corpse Bride (2005)

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

Alice in Wonderland (2010)

Dark Shadows (2012)

The Lone Ranger (2013)

Alice Through the Looking Glass (2016)

Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio

Bu listedeki diğer kişilere göre, DiCaprio ve Winslet birlikte birden çok film yapmış gibi görünüyor, çünkü ikisi de en ünlü aşk hikayesinin baş kahramanları. Hepimiz Titanik filmindeki uyumlarını biliyoruz, ancak iki oyuncu bir daha 11 yıl sonra yan yana gelebilidi.

Birlikte rol aldıkları filmler;

Titanic (1997)

Revolutionary Road (2008)

Meg Ryan ve Tom Hanks

Hanks ve Ryan, 90’lı yılların en unutulmaz çiftlerinden değil mi? Yılalrdır magazin basını tam tersini söylese de, aralarında hiç bir zaman gerçek bir ilişki yaşanmadı.

Birlikte rol aldıkları filmler;

Joe Versus the Volcano (1990)

Sleepless in Seattle (1993)

You’ve Got Mail (1998)