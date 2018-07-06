Bisikletçi Taytlarının Sokak Stilindeki Yükselişi

Bella Hadid ve Emily Ratajkowski’nin tercih etmesiyle önce aklımıza düşmeye başlayan bisikletçi taytları şimdi de gardıroblara yerleşmeye hazırlıklılar.

Bisikletçi taytlarının, yıldızların takıntısı olduktan sonra sokakları şenlendirmeleri de beklenenlerdi elbette.

Ders stili niteliğinde görünümler ise bisikletçi taytını giymek için teşebbüs edenlere ilham verecektir diye düşünüyoruz.

90’lı yılların ruhunu yansıtan kombin önerileri tam karşınızda.

Bu yazın cesaret isteyen parçası, hem gündüz hem de akşam görünümü için de biçilmiş kaftan.

1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

7/7