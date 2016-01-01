BLAKE LIVELY VE RYAN REYNOLDS ÇİFTİNİN KIRMIZI HALI ŞIKLIĞI





Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Met Gala 2018’in kırmızı halısında onları birlikte görememiş olabiliriz ama Deadpool 2’nin galası için işte buradalar.

Ryan Reynolds’ın başrolünde yer aldığı Deadpool 2’nin galasında eşini yalnız bırakmayan Blake Lively, dedikodulara da cevap vermiş oldu. Son aylarda ayrılacakalarına dair haberler kulaktan kulağa yayılırken çiftin kameralar karşısındaki bu aşk dolu pozları konuyu kapatmaya yetti.

Ines ve James isimli iki kız çocuğu olan çift, bu özel gece için anne ve baba kimliklerini evde bırakmışlardı.

Kırmızı halı stili için Christian Louboutin ayakkabısını, ışıltılı siyah tulumu ile birleştiren Lively, belindeki kırmızı tonlarındaki kuşağıyla da oldukça etkileyici görünüyor.



