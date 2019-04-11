Blake Lively’den Hesaplı Güneş Kremi Önerisi

Havaların ısınmasıyla birlikte daha hafif ve ışıltılı bir güzellik görünümüne kavuşmak için de geri sayımı başlatabiliriz.

Sizi bu tazeleyici güzellik görünümüne kavuştıracak makyaj malzemelerinden daha da önemlisi iyi bir güneş koruyucuya sahip olmak diyebiliriz.

İyi bir güneş koruyucu bulma konusunda kararsız olanlar, Blake Lively’den ilham alabilir. Lively’nin geçtiğimiz günlerde paylaştığı cilt bakım rutininin bir parçası olan hesaplı güneş koruyucu bizim de radarımızda.

Gossip Girl günlerinden bu yana hem moda hem de güzellik konusunda bir otoriteye dönüşen Lively, geçtiğimiz günlerde bahar temizliğine kalkıştığını vurgulayan notla en sevdiği güzellik ürünlerini paylaştı.

Lively’nin paylaştığı makyaj çekmecesine hazine avcılığı yapıyoruz ve gözümüz Chanel ürünlerinin yanında duran klasik bir balsamı olan Burt’s Bee’ye takılıyor.

Yukarıda köşede ise; Essie ojenin hemen altında, hesaplı fiyatıyla dikkat çeken CeraVe güneş kremi karşımıza çıkıyor.

Bu bahar kesinlikle güneş koruyucu bir kreme ihtiyacınız olacak unutmayın. CeraVe güneş kremi; yağsız formül, makyajınızın altına girecek kadar hafif oluşu ve sağladığı görünmez yüzeyi ile dikkat çekiyor.