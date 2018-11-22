Blake Lively’den İlhamla Yılbaşı İçin Üç Pantolon Önerisi

 

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Yılbaşı programları söz konusu olduğunda herkesin aklına aynı kıyafetler geliyor: Payetli elbiseler veya kırmızı elbiseler. Bu sene bir değişiklik yapmaya ne dersiniz?

Pantolonlar dolaplarımızın vazgeçilmezi. Yılbaşı gecesinde pantolonları stilinize uyarlayarak da şık görünebilirsiniz. Bunun için elbise şart değil!

Blake Lively’nin stilinden ilham alarak üç pantolon modelini, gideceğiniz mekana ve tarzınıza adapte ederek dikkatleri üzerinize çekin!

Palazzo Pantolon

Eteklerim şık görünümü, pantolonların rahatlığıyla birleşiyor ve ortaya palazzo pantolonlar çıkıyor! MTV Müzik Ödülleri’ne beyaz palazzo bir pantolonla katılan Lively, üzerine beyaz pırıltı detayları olan bir ceket tercih etmişti.

Mango

The Row

Balmain

Kadife Pantolon

Blake Lively, New York sokaklarındaki Brunello Cucinelli tasarımı kadife takımıyla hayranlık uyandırıyor.

Kadife pantolon ile yılbaşı davetine lüks ve zarif bir görünümle katılabilirsiniz.

Massimo Dutti

Nocturne

Mango

Şık Siyah Pantolon

Vücudunuza uygun kumaş ve modelde siyah bir pantolon dolabınızda muhakkak bulunmalı. Bu modeli dilediğiniz parçalarla tamamlayarak yılbaşı kombininizi oluşturabilirsiniz.

Zara

Stefanel

İpekyol

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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