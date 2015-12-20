BLAKE LIVELY’NİN EN BÜYÜK HAYALİ



28 yaşındaki oyuncu Blake Lively; seksi görünmenin sırrından, en büyük hayalinden ve Paris’ten bahsediyor.

“Aşka hep inandım.

Umudumu kestiğim zamanlarda bile. Romantiğim ama yıllar yılı çeşitli nedenlerle göstermemeye çalıştım. Hep bekledim. Bu birçok kadın için geçerli sanırım. Sonra Ryan geldi ve her şey değişti. Genç kızken mi? O zaman hayal çiftlerim vardı. Warren Beatty ve Julie Christie ise bir numaradaydı. Bazı çiftlerin hiç ayrılmamış olmasını isterdim. Görüyorsunuz, bu da romantik düşüncelerimden biri.”

“Aslında kırmızı halıda vintage giymeyi seviyorum.

Günlük hayatımda da olabildiğince eski, hatta annemin kıyafetlerini kullanmak istiyorum ama bu her zaman mümkün olmuyor. Beni ışıltılı ve yepyeni görmek istiyorlar. Saygı duyuyorum. O yüzden Gucci ve Chanel’i ayrı tutuyorum. Tarzıma en yakın iki marka.”