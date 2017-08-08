BLAKE LIVELY’NİN MAKYAJ ARTİSTİNDEN PRATİK GÜZELLİK ÖNERİLERİ



O etkileyici saçlar ve dramatik aynı zamanda da cool duran o makyaj!

Blake Lively’nin güzellik görünümünü hızlıca özetleyecek anahtar kelimelerden birkaçı böyle…

İşte bu yüzden de, güneşin kardeşi gibi parlayan Lively’nin makyaj ipuçlarını merak etmemek mümkün değil.

Biraz şeftali tonlarında allık, nude ruj da olmazsa olmaz… Ünlü oyuncunun yalın fakat dikkat çeken makyajı için kime danışacağımızı çok iyi biliyoruz.

Lively’nin makyaj sanatçısı Kristofer Buckle, basit rutinlerle nasıl etkileyici görünebileceğinizin sırlarını paylaşıyor.

@kristoferbuckle

