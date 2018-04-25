BLAKE LIVELY’NİN ŞAŞIRTAN INSTAGRAM TEMİZLİĞİ





Geçtiğimiz gece Blake Lively‘nin Instagram hesabındaki değişim herkesi şaşırttı. Önce profil fotoğrafını kaldıran Lively; sonrasında tüm fotoğraflarını da kaldırdı.

Ayrıca eşi Ryan Reynolds dahil herkesi takipten çıkaran Lively; sonrasında sadece 28 kişiyi takibe aldı. Bu 28 kişinin ortak noktası ise hepsinin adının Emily Nelson olması.

Peki ama neden?

Tüm bunlar; Lively’nin geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı adam asmaca oyunu karesiyle ilgili.

Paylaştığı oyunda çıkan cümle “What Happened To Emily?” yani “Emily’ye Ne Oldu?” aslında Lively’nin yakında vizyona girecek olan filmi ile alakalı bir reklam çalışması.

Eylül ayında vizyona girecek olan ve başrollerini Anna Kendrick ile paylaştığı A Simple Favor filminde; canlandırdığı karakterin adı da Emily olan Lively’nin tanıtım kapsamında bir sonraki adımı ne olacak merakla bekliyoruz!



