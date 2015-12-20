BOĞAZ’IN MASALSI ADRESİ: A’JİA HOTEL





Boğazın muhteşem manzarası eşliğinde nefes kesen bir atmosfere sahip rüya gibi bir otel… Anadolu Yakasın da bulunan Ahmet Rasim Paşa Yalısı- A’jia Hotel hem modern hem de nostaljik bir haz sunuyor…

Nostaljik tarihini modernize edilmiş bir tarz ile sunan A’jia Hotel, an kavramını unutturan, zamansız bir mekan olma özelliği taşıyor. Anadolu Yakasının en nezih semtlerinden biri olan Kanlıca da bulunan A’jia Hotel, hem kolay ulaşılabilir bir lokasyona hem de nefes kesen bir manzaraya sahip.

Boğaza Nazır…

Boğaza manzaralı 16 özel odası ile İstanbul’a bir kez daha âşık olacağınız A’jia Hotel, hem şehrin içinde, hem de şehirden bir o kadar uzakmışçasına özgür ve huzurlu hissettiriyor.

Otel bünyesinde bulunan A’jia Restaurant, seçkin damak tadına sahip kişiler için iddialı bir mekân. Yaratıcı ve modern mönüsünü, eğitimli ve donanımlı bir ekip ile sunan A’jia Restaurant tüm lezzetlerini adeta ziyafet tadında sunuyor.

Hem Modern Hem Nostaljik…

Boğazın nefes kesen manzarasını ve şehrin tarihi dokusunu bir arada sunan A’jia Otel, 300 kişi kapasiteli denize sıfır bahçesiyle rüya gibi düğünlere ve davetlere ev sahipliği yapıyor. A’jia Hotel, 70 kişilik küçük ve samimi kına, nişan ve nikâh yemeği davetleri için kapalı mekan alternatifleri de sunuyor. Gala, kokteyl, kokteyl prolonge mönü alternatifleri ile hizmet veren A’jia Hotel, 70 kişiye kadar After Party imkânı da sunuyor. Avrupa Yakasından gelen davetliler için ücretsiz tekne shuttle hizmeti ile trafiksiz bir ulaşım sağlayan A’jia Hotel çiftlerini otelin en özel odasında 1 gece misafir ediyor.

Ahmet Rasim Paşa Kimdir?(1826 – 1897)

Yalının adını taşıyan Ahmet Rasim Paşa, Abdülaziz ve Abdülhamid’in saltanat yıllarında yaşamış bir devlet adamıdır. 1878’de İstanbul Şehremeni (Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü) olarak görev yapmıştır. 1897’de yanan Ahmet Rasim Paşa Yalısı 1898’de restore edilmiş, Cumhuriyet tarihinin 36. ilkokulu olarak 1970’e kadar hizmet vermiştir. 2002 yılında restore edilerek otele dönüştürülen Ahmet Rasim Paşa Yalısı, 2004 yılından bu güne A’jia Hotel olarak hizmet vermektedir.



