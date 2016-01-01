BOTOKS İÇİN EN DOĞRU KULLANIM BÖLGELERİ NELERDİR?



30 senedir anti-aging endüstrisinde önemli bir yere sahip olan botoks farklı kullanım alanları dikkat çekiyor. Dr. Mustafa Karataş, botoksun etki mekanizmasını, hangi bölgelerde kullanıldığını ve bu alandaki yenilikçi uygulamaları anlatıyor.

Botoks enjeksiyonlarının arkasında kas hücrelerinin iletişimine sekteye uğratan bir nöro-toksin yatıyor. Kas aktivitesinin azaltılması, kasın daha az kasılması ile buna bağlı olarak meydana gelen mimik çizgileri, kırışıklıklar hafifliyor, hatta siliniyor. Dr. Mustafa Karataş “Seneler içinde botoksun sadece kırışıklık tedavisinde değil, çene bölgesinde bir lift etkisi yaratmakta, boyundaki dikey çizgilerin hafifletilmesi gibi farklı alanlarda da etkili olduğu ortaya çıktı” diyor. Dilerseniz botoksun hangi bölgelerde, hangi tedavilerde kullanıldığını keşfedelim.

Daha huzurlu bir ifade

Çatık kaşlar size endişeli bir görünüm verir. İstem dışı olarak kaşlarınızı çattığınızda iki kaşınızın arasında çizgilerin oluşması için de zemin hazırlamış olursunuz. Karataş, “İki kaşın arasına yapılacak minik bir doz botoks enjeksiyonu bu bölgedeki kasları paralize ederek yüze daha huzurlu ve dingin bir ifade kazandıracaktır” diyor ve ekliyor: “Hatta daha net bir şekilde ifade etmek gerekirse; iki kaşın arasındaki derin çizgilerde botoks enjeksiyonu altın standarttır.”

Pürüzsüz bir alın

Botoks enjeksiyonlarının en çok kullanıldığı bölge alın bölgesidir. Karataş, alın kasları fazla aktif olan kişilerde ilk görülen yaşlanma belirtilerinden birinin alın bölgesindeki kırışıklıklar ve çizgiler olduğunu söylüyor. “Bunları önlemenin en etkin yolu ise düzenli olarak botoks enjeksiyonu yaptırmaktan geçer. Eğer bu enjeksiyonlara nispeten daha geç yaşlarda başlanırsa, çizgiler mimik yapmadığınızda bile belirgin bir şekilde görünür olacaktır. Daha erken yaşlarda yapılacak bir müdahale ise bu çizgilerin hiç oluşmadan kontrol altına alınmasını sağlar.”

Genç bakışlar

“Göz çevresi hassas bir bölge olduğu için güneşin zararlı ışınlarından en fazla etkilenen yerlerden biridir. Bunun üstüne bir de her gülümsendiğinde gözlerin kısılmasına neden olan kasların aktivitesi eklendiğinde, göz kenarlarında kazayağı denen ince çizgilerin oluşması kaçınılmazdır. Göz kenarlarındaki kırışıklıklarda en etkili tedavi botoks enjeksiyonlarıdır. Botoks geçici olarak mimik kaslarının kasılmasını önleyerek uygulama yapılan bölgede düzgün bir görünüm yaratmayı mümkün kılar.”

Enerjik bir görünüm

Yaşla beraber kaşlar ve gözkapakları aşağı doğru sarkmaya başlar. Dr. Mustafa Karataş, kaşlardaki bu değişimin kişiye olduğunuzdan daha yaşlı ve yorgun bir görünüm verdiğini söylüyor. “Kaşlar ve gözkapakları minik bir doz botoks enjeksiyonu ile yukarı doğru kaldırılabilir. Bu da kişiye çok daha enerjik ve genç bir görünüm verir. Yapısal olarak düşük kaşlı olanlarda da altın standart botoks enjeksiyonu ile kaşlarda lift etkisi yaratmaktır.”

Çekici bir boyun

Karataş botoksun etkili olduğu yerlerden birinin de boyundaki dikey çizgiler olduğunu belirtiyor. “Boyun, yüzle kıyaslandığında daha ince, daha hassas bir cilde sahiptir, bu yüzden de yaşlanma belirtilerinin ilk görüldüğü yerlerden biri de boyun bölgesidir. Nefertiti Lift olarak da bilinen bir teknik sayesinde yaşla beraber belirgin hale gelen ve çene altından başlayarak boyun bölgesine doğru uzanan dikey çizgiler silinebilir, görünümleri hafifletilebilir. Botoks enjeksiyonu ile boynun güzelliğine, netliğine darbe vuran çene altındaki sarkmayı toparlamak, çene hattında bir lift yaratmak da mümkündür.”

Kadınsı bir çene hattı

Daha feminen bir yüze sahip olmak için de botoks enjeksiyonlarından yardım alabilirsiniz. Mustafa Karataş “Sert, köşeli bir çene yüze sert ve erkeksi bir görünüm verir” diyor. “Bu görünümü yumuşatmak ve yüze daha feminen bir ifade vermekte de botoks enjeksiyonlarından faydalanılabilir. Çene kaslarına minik bir doz botoks enjeksiyonu yapılarak bu bölgedeki kasların aktivitesi hafifletildiğinde çene bölgesi daha yumuşak, kadınsı bir görünüme kavuşacaktır.”

Çekici dişler

Güldüğünüzde diş etleriniz çok fazla mı görünüyor? Çekici bir gülüşe sahip olmanın sırrı da botoksta saklı olabilir. “Pek çok kişi farkında olmasa da geceleri farkında olmadan çenelerini sıkar, dişlerini gıcırdatırlar. Bu diş minelerine zarar veren ve dişlerin sağlığını tehdit eden bir sorundur. Çene kaslarına yapılacak küçük bir doz botoks enjeksiyonu bu problemi önlemede son derece etkilidir.”

Kaynak

Medikal Estetik Hekimi Dr. Mustafa Karataş



