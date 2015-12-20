BOTTEGA VENETA İLKBAHAR YAZ 2017 REKLAM KAMPANYASINA TODD HİDO İMZASI





Dünyaca ünlü moda markası Bottega Veneta’nın birkaç sezondur devam ettiği “The Art of Collaboration” projesi kapsamında, 2017 ilkbahar yaz sezon kampanya çekimlerini Amerikalı Fotoğrafçı Todd Hido gerçekleştirdi.

Çekimler New York da efsanevi mimar Paul Rudolph’un imzasını taşıyan ve Bottega Veneta Kreatif Direktörü Tomas Maier’in modern sanat ve mimariye olan bağlılığını yansıtan Modulightor binasında ünlü aktris Lauren Hutton ile gerçekleşti.

Bottega Veneta 2017 İlkbahar Yaz Koleksiyonu, hem Bottega Veneta’nın 50. yıldönümünü, hem de Tomas Maier’ın markanın kreatif direktörü olmasının 15. yılını simgeliyor. Bu okazyon için markanın arşivlerinden ve 1980’lerin ikonik Hollywood yapımı “American Gigolo” da Lauren Hutton tarafından kullanılan ikonik “interacco Clutch”dan yola çıkarak güncel dokunuşlar ile yepyeni bir çanta koleksiyonu yaratıldı.

Efasanevi aktris, Bottega Veneta’nın Milano da gerçekleşen 2017 ilkbahar yaz defilesinde de yeni çanta ile podyuma çıktı. Lauren Hutton’ın zamansız ve yalın şıklığı ile yer aldığı kampanya karelerinde aktris’e ünlü modeller Joan Smalls, Vittoria Ceretti, Hannes Gobeyn ve Morten Nielsen eşlik ediyor .

Bottega Veneta, Tomas Maier’in kreatif direktör olarak markaya katılmasının ardından 2001 yılında lanse edilen The Art of Collaboration projesi kapsamında, her sezon kampanyalar için dünyaca ünlü görsel sanatçılar ile işbirliği yapılıyor. İşbirliği kapsamında bugüne kadar markanın reklam kampanyalarına imza atan ünlü fotografçı ve görsel sanatçılar arasında; Viviane Sassen, Nobuyoshi Araki, Nan Goldin, Philip-Lorca diCorcia, Pieter Hugo, Peter Lindbergh, Juergen Teller ve Todd Hido yer alıyor.

