BOTTEGA VENETA SONBAHAR KIŞ 2017 REKLAM KAMPANYASI

Her sezon dünyaca ünlü fotoğrafçılarla işbirliği yapan Bottega Veneta’nın 2017-2018 Sonbahar Kış reklam kampanyası Amerikalı ünlü fotoğrafçı Todd Hido’nun imzasını taşıyor.

Eva Herzigova, Mariacarla Boscono, Grace Chen ve Simon Nessman’ın rol aldığı Bottega Veneta 2017-2018 Sonbahar Kış kampanya filmi 1956 yılında ünlü mimar John Black Lee tarafından New Canaan Connecticut’ta inşa edilen Lee House 2’de çekildi. Her yaştan kadın ve erkekleri hedefleyen bir kampanya hazırladıklarını söyleyen Bottega Veneta Kreatif Direktörü Thomas Maier, Todd Hido’nun muhteşem bir işe imza attığını vurguladı.

Kampanya ile eşzamanlı olarak Bottega Veneta’nın yeni The Art of Collaboration Film’i de lanse edildi: Mixed Messages. Farklı yaşlardan üç kadın ve genç bir erkeğin Sonbahar Kış 2017 koleksiyonundan seçilen parçalar ve dikkat çekici aksesuarlar ile rol aldığı filmde, karakterlerin birbirleriyle ilişkileri ve filmin sonu izleyicinin hayal gücüne bırakılıyor.

Tomas Maier’in kreatif direktör olarak Bottega Veneta’ya katılmasının ardından 2001 yılında lanse edilen The Art of Collaboration projesi kapsamında, her sezon dünyaca ünlü görsel sanatçılarla işbirliği yapılıyor. Bugüne kadar markanın reklam kampanyalarına imza atan ünlü fotografçı ve görsel sanatçılar arasında Viviane Sassen, Nobuyoshi Araki, Nan Goldin, Philip-Lorca diCorcia, Pieter Hugo, Peter Lindbergh, Juergen Teller ve Todd Hido yer alıyor.

@bottegaveneta #ArtOfCollaboration