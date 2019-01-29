Bottega Veneta’nın İlkbahar 2019 Kampanyasına Daniel Lee İmzası

Zaman, Lüksün En İyi Hali… Bottega Veneta’nın Daniel Lee’nin kreatif direktörlüğündeki ilk kampanya çekimi. Markanın DNA ve mirasının, günümüz moda dünyasında temsil ettikleri üzerine bir inceleme niteliği taşıyan çekimler, paradoksal ve zamansız tasarımlar, markanın varolan algıları siliyor, yepyeni bir kimlik yaratıyor.

Ünlü fotoğrafçı Tyrone LeBon’un imzasını taşıyan kampanya fotoğrafları, bir filmden çekilmiş sahneler gibi geniş bir anlatıma sahip. İtalyan neorealist sinemasından ve bu filmlerdeki yaşam tarzından esinlenilen fotoğrafların her biri Daniel Lee için markanın vizyonununu temsil eden farklı karakterleri simgeliyor.

Kampanyanın cast’ı, çok farklı yaş ve deneyimi olan kadın ve erkeklerden oluşuyor ve global İtalyan ruhunu yansıtıyor. Fotoğraflarda markanın “ham maddesi” deri ve insan derisi arasındaki özel bağ öne çıkıyor, çıplak bir sırt ve interrecciato bir çanta, deri bir trençkota sarılmış bir kadın .

Ischia adasında özel bir malikanede birkaç güne yayılan çekimlerde dinamik, özgür ve özgün görüntüler öne çıkıyor. Moda en yalın haliyle sergilenirken Bottega Veneta’nın triko, intrecciato örgüsü ve deri ceket gibi zamansız ve vazgeçilmez tasarımları samimiyet ve gerçeklik duygusu ile varoluyor.

Bottega Veneta İlkbahar 2019 Koleksiyonu, Bottega Veneta Butik İstinye Park, Bottega Veneta Zorlu Center shop in shop’ında, BEYMEN’lerde ve www.beymen.com adresinde satışa sunuluyor.