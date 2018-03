BRAD PITT VE LEONARDO DICAPRIO AYNI FİLMDE!

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, yeni filminin baş rolleri için iki çok tanıdık yüzü bir araya getirdi.

Ünlü aktörler Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio, Tarantino’nun dokuzuncu filmi için tekrardan bir araya gelecekler. Sony tarafından yapılan açıklamada filmin adının Once Upon a Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood) olduğu duyuruldu.

Film 1969 yılında Los Angeles’da geçiyor. DiCaprio, eski Batı dizilerinin yıldızı Rick Dalton’ı, Brad Pitt ise Dalton’ın değişmez dublörü Cliff Booth‘u canlandıracak. Dalton ve Booth, tanıyamadıkları bir ortam haline gelen Hollywood’da kariyerlerini sürdürmeye çalışıyorlar. Tanıdıkları bir isim var ise o da Rick’in yan komşusu: Sharon Tate.

“5 yıldır bu senaryo üzerinde çalışıyorum. Daha 7 yaşında olduğum 1969 yılı da dahil hayatımın çoğunu Los Angeles’da geçirdim,” diye anlatıyor Tarantino.

“Los Angeles ve Hollywood’un artık var olmayan bu hikayesini anlatacağım için çok heyecanlıyım. Ayrıca Pitt ve DiCaprio’nun Rick ve Cliff olarak oluşturucakları dinamik takım için de çok mutluyum.”

Once Upon a Time in Hollywood, 9 Ağustos 2019’da beyazperdede karşımızda olacak.