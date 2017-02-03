BRAUN DÜNYANIN EN ROMANTİK HEDİYESİNİ BULDU!





Bu Sevgililer Günü Diğerlerinden Çok Farklı! Çünkü Bu Sevgililer Günü’nde Dünyanın En Romantik Hediyesi Ortaya Çıktı!

Mississippi State Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalara göre sakal, içerisindeki bileşenler sayesinde tüm bitkiler için besleyici özellik taşıyor.*

Yani, eğer sakalınızı kesip, bir çiçeğin toprağına ekerseniz, sakalınız çiçeği besliyor, büyütüyor. En klişe Sevgililer Günü hediyesi olarak anılan çiçek, içerisinde sevgiliden bir parça ile büyüyerek, dünyanın en romantik hediyesi haline geliyor! Yeni 9’u 1 Arada Erkek Bakım Kiti ile Braun, erkeklerin, istedikleri sakal tıraşına kolayca sahip olmalarını sağlarken, Sevgililer Günü’nü de yeni baştan şekillendiriyor. Braun tüm aşıklara, Aşkın Çiçek Açsın diyor!

Ünlü İsimler Sakallarını Çiceklere Dönüştürdü

Sanat ve internet dünyasından ünlü isimler de bu romantik etkinliği kaçırmadılar. Şarkıcı & Oyuncu Cem Belevi, oyuncu Bora Cengiz, internet fenomeni Serhat Osman Karagöz, fotoğrafçı Serkan Demirci ve iki ünlü Youtuber; Uras Benlioğlu ve Cem Korkmaz da sevgilileri için 1 Şubat’ta Cevahir Teknosa Mağazası’nda gerçekleşen davette, sakal tıraşı oldular ve sakallarını saksılara ekerek, 14 Şubat süprizlerinin büyümesini beklemeye başladılar .

Sevgililer Günü Özel Paketleri Teknosalarda

Böylesine güzel bir hediye, yalnızca bir gün ulaşılabilir olmasın diye, içerisinde Yeni Braun 9’u 1 Arada Erkek Bakım Kiti ve büyümeye hazır bir çiçek bulunan Sevgililer Günü özel paketleri, 14 Şubat’a kadar Cevahir, Bayramoğlu ve Maltepe Teknosa mağazalarında satışa sunulacak. Dileyenler Teknosalardan bu Braun Erkek Bakım Kiti MGK serisini satın alarak, kendi özel çiçeklerini, Yeni Braun 9’u 1 Arada Erkek Bakım Kiti ile tıraş ettikleri sakallarıyla besleyip, büyütebilecekler.



