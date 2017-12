BRITNEY SPEARS İLE İLGİLİ HATIRLANMASI GEREKEN 15 ŞEY

1999 yılından bugüne müzik kariyerine 8 stüdyo albümü ve 100’e yakın ödül sığdırmayı başaran Britney Spears, uzun süreli çöküş döneminin ardından yeniden gündemimizde. ‘Hit Me Baby One More Time’ ile Madonna’nın varisi olarak gösterilen Spears, tacını son 5 yılda Lady Gaga’ya kaptırmış olsa bile müzik tarihinin unutulmazları arasına girmeyi başardı. Bugün 36 yaşına basan “pop müziğin prensesi” küllerinden yeniden inşaa etttiği imparatorluğuna tanıklık ederken geçmişte yaşadığı iniş ve çıkışları bir kez daha hatırlıyoruz.