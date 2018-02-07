BROOKLYN BECKHAM’DAN CHLOE MORETZ’E ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ





Geçtiğimiz gün 21. yaş gününü kutlayan Chloe Grace Moretz‘in doğum günü kareleri çok konuşuldu.

Asya etkileşimli Prada takımıyla doğum gününe katılan Moretz ve Johnny Depp’vari stili ve siyah kalem sürdüğü gözleriyle ona eşlik eden sevgilisi Brooklyn Beckham; birbirinden romantik karelere imza attılar.

Chloe Moretz‘in sevgilisi Brooklyn Beckham’a elleriyle pasta yedirdiği kareler; gecenin en çok beğenilen anlarından oldu.

Doğum günü aslında 10 Şubat’ta olan Moretz; erken bir kutlamayla 21. yaşına girmeyi tercih etti.

Partinin ilerleyen saatlerinde daha rahat parçalar tercih eden ikili; uzun süredir mutlu birliktelikleriyle aşklarına imrendiğimiz çiftler arasında.

Daha öncesinde ilişkilerine bir süre ara veren Moretz; sonrasında şunları söylemişti: ” Bence biz birbirimizi seçtik. Birbirimizi gerçekten anlıyoruz. Yıllarca bir dargın bir barışık süren bir ilişkimizi oldu ama şimdi ayrı zaman geçiremediğimizi anladık; önemli olan da bu.”

Chloe Grace Moretz; geceden önemli anları sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi.

Chloe Grace Moretz (@chloegmoretz)’in paylaştığı bir gönderi ( Şub 5, 2018 at 10:14öö PST )



