BROOKLYN’DEN BABASI DAVID BECKHAM’A BÜYÜK SÜRPRİZ

Brooklyn Beckham’dan babasının doğum gününde David Beckham’a şaşırtan sürpriz!

David Beckham, 43. doğum gününe özel eşi Victoria Beckham ile keyifli bir yemek yerken, büyük bir sürprizle karşılaştı.

Parsons the New School for Design’da fotoğrafçılık eğitimine devam eden en büyük oğlu Brooklyn Beckham, David Beckham’ın hiç beklemediği bir anda restorandan içeri girdi ve ortaya bu tatlı anlar çıktı.

Videoyu instagram hesabından paylaşan Victoria Beckham, hayranlarından kısa sürede bu güzel aile tablosu için on binlerce yorum aldı.