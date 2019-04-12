Bu Bahar Ruhunuza İyi Gelecek 3 Doğal Taş

Her bahar doğa yenilenir ve tazelenirken, bırakın ruhunuz da bundan nasiplensin. Bu bahar, hedeflerinizi hatırlamak ve iyi enerjileri çekmek için taşların gücüne inananlardansanız önerilerimiz ilginizi çekecek.

Malahit

Malahit yeşil rengiyle, size doğanın enerjisini hissettirir. Aynı zamanda malahitin radyasyondan koruyucu etkisi olduğuna da inanılıyor. Özellikle bilgisayar başında çalıştığınız bir işe sahipseniz alanınızı temizlemek için malahit taşını deneyebilirsiniz.

Malahit, canlılığı arttıran, bereket getiren ve gelişmeyi sağlayan enerjiler barındırır. Bahar için bundan çok neye ihtiyacınız olabilir ki? Yeni başladığınız projelerinizde başarılarınızı garantilemek için yaşam alanınızda malahit taşı bulundurmanızı tavsiye ediyoruz.

Krizopras

Krizopras taşı, planları geliştirmek ve hedeflere odaklanmak için mükemmel bir tercih. Kristal uzmanları , iki krizopras taşı edinmenizi ve onları birer elinizde tutarak meditasyon yapmanızı öneriyor. Böylece meditasyon ile taşların enerjisi ortada yani kalbinizde buluşabilir. Hedeflerinize giden yolda size engel olacak manevi sorunlarınızın çözümüne yardımcı olur.

Havlit

Havlit taşı sakinleştirici ve kaygı azaltıcı bir enerjiye sahiptir. İdeallerinize ulaşmak için çabalarken serinkanlı tavrınızı korumanıza yardımcı olur. Stres ve öfkeyi bünyenizden uzaklaştırır. Havlit taşını uyku öncesi ritüellerinize taşıyın. Uyumadan önce elinize alarak saf ve sonsuz enerjiye odaklanın.