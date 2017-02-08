BU ELBİSE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ DENİZ ATIK MADDELERİNDEN OLUŞMAKTA



H&M’in yeni Conscious Exclusive koleksiyonu geri dönüştürülmüş deniz atık maddelerinden oluşmakta.

Yeni H&M Conscious Exclusive koleksiyonuna dikkatini çekmek isteriz. Çünkü bu koleksiyon sürdürülebilir materyal BIONIC® – deniz kenarlarındaki atık maddelerin geri dönüştürülmesiyle elde edilen bir polyester kumaş kullanılarak üretilmiştir. Sofistike tasarımlı pliseli bir elbise için kullanılan akışkan kumaş, en iyi stillerin çevreye karşı bilinçli olmasının ne kadar doğal olduğunu göstermektedir.

Bu arada kadın ve erkek koleksiyonuna ilave olarak ilk kez çocuk kıyafetleri ve organik yağlardan oluşan Conscious Exclusive kokular da bulunmakta.

Koleksiyon, dünya genelinde 160 mağazada ve 20 Nisan’dan itibaren online’da da yerini alıyor. Evet, online satışta da olacak, çünkü çok kısa bir zaman sonra H&M online alışverişi başlatıyor. Güzel haber.

H&M için karşımıza ilk kez Conscious Exclusive kampanyasıyla çıkan süper model ve hayırsever Natalia Vodianova’nın cezbedici görünümünü de es geçememek lazım.

“H&M Conscious Exclusive kampanyasında yer almaktan gurur duyuyorum.

Koleksiyonda kullanılan sürdürülebilir kumaşın gelişimini görmek harika, ayrıca modaya daha sürdürülebilir bir gelecek vaat ediyor” diyor Natalia Vodianova.

H&M Tasarım Başkanı ve Kreatif Direktörü Pernilla Wohlfahrt: “Bu yılki Conscious Exclusive, hem ilginç hem de güzel bir koleksiyon tasarlamak için H&M tasarım ekibine kaçırılmayacak bir şans tanıyor. BIONIC®’den üretilmiş plise elbise ile yaptığımız gibi sürdürülebilir malzemelerle neler tasarlanabilineceğini gösterebilmek harika.”

H&M’in bütün ürünleri içerisinde bugün %20’lik bir kısım sürdürülebilir malzemelerden üretilmiş olup (2015), bu payın her geçen sene arttırılması amaçlanmaktadır. H&M dünya çapında geri dönüşümden elde edilen polyester kullanıcılarının en büyüğü olmakla birlikte, organik pamuk satın alan en büyük moda üreticisidir. Hedefleri ise 2020 yılına kadar, kullanılan tüm pamuğun %100 sürdürebilir olmasıdır.

