BU GÜZELLİK MARKALARININ VEGAN OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?



Vegan kozmetik ürünü demek; hayvanlar üzerinde test edilmemiş, süt, balmumu, yumurta, et, balıklardan gelen boya gibi hayvansal yan ürünlerden arınmış bir güzellik ürünü demek.

İçinde, herhangi bir hayvandan elde edilmiş yağ bulunmaması ya da genetiği değiştirilmemiş organizmalar bulunması o ürünü vegan yapmakta.

Son zamanların en çok tercih edilen, sertifikalı vegan marka kozmetik ürünlerini sizler için listeledik.

Muhtemelen içlerinde bildiğiniz hatta kullandığınız bazı markaların vegan olduğunu görebilirsiniz.



