BU GÜZELLİK TRENDİNİ EVDE DENEMEYİN



Instagram, özellikle de güzellik trendleri söz konusu olduğunda tam bir ilham kaynağı elbette ki.

Çoğu zaman, en iyi eğilimlerden haberdar olmamızı sağlarken, kimi zaman da, göz önünde bulundurulmaması gereken güzellik tavsiyeleriyle kafaları karıştırmakta.

Görsel olarak oldukça ilgi çekici görünebilir ama bazı güzellik trendlerini denemekten uzak durmanızı tavsiye ederiz.

Tıpkı bu trend gibi!

@flossgloss

Ojeyi, dudak kalemi olarak kullanmak kulağa cezbedici gelmiyor olabilir ama malesef çok fazla olmasa da instagram hesaplarında karşımıza çıkmakta.

Bu trend ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz?



