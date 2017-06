BU HAFTA MODA İÇİN NE YAPTILAR?

Yeni haftaya başlarken, moda endüstrisindeki gelişmelerden haberdar olun.

VE KAZANAN…

Moda endüstrisinin heyecanla beklediği en prestijli ödüllerden biri olan CFDA Awards sahiplerini buldu. Calvin Klein’ın kreatif direktörlüğünü üstlenen Raf Simons bir ilki gerçekleştirerek hem erkek hem de kadın giyimde ( Womenswear Designer of the Year, Menswear Designer of the Year) ödül aldı. Belirtmeliyiz ki Simons, aynı anda bu iki kategoride ödül alan ilk tasarımcı. Demna Gvasalia (Balenciaga, Vetements) ise International Designer ödülünü alırken, yükselen yeteneklere verilen The Swarovski Award for Emerging Talent ödülü Monse markasıyla Laura Kim ve Fernando Garcia’nın oldu.