BU HAFTA SONU İÇİN UYGULAYABİLECEĞİNİZ 5 EĞLENCELİ GÜZELLİK GÖRÜNÜMÜ

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Yeni sezon ile birlikte; trendleri yeniden yorumlayacağımız daha renkli ve cesur güzellik görünümlerine hazırız! İşte bu hafta sonu uygulayabileceğiniz; ünlülerin favorimiz olan son dönem güzellik görünümlerinden ilhamla en eğlenceli ve renkli makyaj stilleri:

Kim: Scarlett Johansson

Anahtar ürün: Mor Makyaj

Nasıl uygulanmalı?: Scarlett Johansson bu hafta Avengers Infinity War galasında karşımıza yeni kahverengi saçlarıyla çıktı. Ancak bizi saçları kadar hipnotize eden bir diğer şey de makyajıydı. 80’lere selam çakan mor ve macenta tonları arasındaki göz makyajına bayıldık! Gözleri daha ışıltılı gösteren bir renk olduğunu unutmayın!

Editörün seçimi: Huda Beauty Desert Dusk Eyeshadow Palette

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Kim: Bella Hadid

Anahtar ürün: Lip Gloss

Nasıl uygulanmalı?: Bella Hadid’in Tokyo gezisindeki koley ve eğlenceli güzellik görünümlerinin halen etkisinden çıkamadık! Yüzünün geri kalan kısmını doğal bırakıp; ışıltılı ve dikkat çekici bir lip gloss tercih etmesine bayıldık!

Editörün seçimi: Dior Dior Addict Lip Maximizer

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Kim: Gigi Hadid

Anahtar ürün: Siyaha dönük mor dudaklar

Nasıl uygulanmalı?: Hadid’in makyaj artisti Patrick Ta; bu görünümü Serena Williams’ın hayatını anlatan belgeselin prömiyeri için yarattı. Özellikle dudaklarının hardal rengi kombiniyle uyumuna bayıldık!

Editörün seçimi: Maybelline New York Superstay Matte Ink Un-Nude Liquid Lipstick in Protector

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Kim: Yara Shahidi

Anahtar ürün: Lacivert Far

Nasıl uygulanmalı?: Detaylarla süslü siyah mini elbisesini bu renk farla tamamlayarak cool bir görünüm yaratan Yara Shahidi’ye bayıldık! taze bir görünüm için siz de lip gloss ile tamamlayın!

Editörün seçimi: Chanel Ombre Premiere Longwear Powder Eyeshadow in Blue Jean

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Kim: Rihanna

Anahtar Ürün: Pembe Maskara

Nasıl uygulanmalı?: Rihanna bu yıl Fenty koleksiyonun Coachella’daki tanıtım etkinliği için pembe yoğunluklu bir kombin tercih etti. Tabii ki güzellik görünümü de bundan nasibini aldı! Bizim de önerimiz, bu hafta sonu görünümüzle eş renkte bir maskara kullanmanız!

Editörün seçimi: Yves Saint Laurent Vinyl Couture Mascara in I’m The Madness

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