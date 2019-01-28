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Bu Kış Bir Masaj Randevusu Almanız İçin Beş Neden

Tüm bu kar, yağmur, çamur ve soğuk havaya karşı cildinizi yeteri kadar koruyor musunuz? Daha önce hiç olmadığı kadar sağlıklı bir cilde sahip olmak için şimdi, parlama, cilalama ve nemlendirme zamanı geldi!

İşte yapılacaklar listesinin en etkili maddelerinden olan masaj için hemen randevu almanızı sağlayacak beş neden.

#1 Acıya Engel Olur

Masaj esnasında temasın gücü ve transfer edilen iyileştirici enerjiyi asla
hafife almayın. Aynı zamanda vücuda yerleşmiş laktik asitten de
kurtulacağınızı unutmayın.

#2 Enerji Seviyesini Yükseltir

Mutluluk hormonları olan, serotonin ve oksitosin salgılanmasını güçlendirir.

#3 Uyku Kalitesini Artırır

Daha derin ve daha yoğun bir uyku sağlayan parasempatik sinir sistemini
olumlu yönde etkiler.

#4 Stresi Azaltır


Vücutta ağrı ve iltihaplanmaya neden olabilecek sıkı ve sert dokuları çözer.
Artan kan dolaşımı ile toksinleri vücutta hareket ettirmeye
yardımcı olur. Bu da rahatlatıcı bir etkiye sahiptir.

#5 Bağışıklığı Güçlendirir

İyi hissettirmenin yanında, aynı zamanda virüsleri uzak tutma konusunda
uzmandır. Masaj kortizol seviyemizi düşürür. Böylece vücut kış aylarında
virüs ve bakterilerle daha kolay savaşır.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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