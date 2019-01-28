Bu Kış Bir Masaj Randevusu Almanız İçin Beş Neden

Tüm bu kar, yağmur, çamur ve soğuk havaya karşı cildinizi yeteri kadar koruyor musunuz? Daha önce hiç olmadığı kadar sağlıklı bir cilde sahip olmak için şimdi, parlama, cilalama ve nemlendirme zamanı geldi!

İşte yapılacaklar listesinin en etkili maddelerinden olan masaj için hemen randevu almanızı sağlayacak beş neden.

#1 Acıya Engel Olur

Masaj esnasında temasın gücü ve transfer edilen iyileştirici enerjiyi asla

hafife almayın. Aynı zamanda vücuda yerleşmiş laktik asitten de

kurtulacağınızı unutmayın.

#2 Enerji Seviyesini Yükseltir

Mutluluk hormonları olan, serotonin ve oksitosin salgılanmasını güçlendirir.

#3 Uyku Kalitesini Artırır

Daha derin ve daha yoğun bir uyku sağlayan parasempatik sinir sistemini

olumlu yönde etkiler.

#4 Stresi Azaltır



Vücutta ağrı ve iltihaplanmaya neden olabilecek sıkı ve sert dokuları çözer.

Artan kan dolaşımı ile toksinleri vücutta hareket ettirmeye

yardımcı olur. Bu da rahatlatıcı bir etkiye sahiptir.

#5 Bağışıklığı Güçlendirir

İyi hissettirmenin yanında, aynı zamanda virüsleri uzak tutma konusunda

uzmandır. Masaj kortizol seviyemizi düşürür. Böylece vücut kış aylarında

virüs ve bakterilerle daha kolay savaşır.