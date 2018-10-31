Bu Kış Dikkatleri Üzerinize Çekecek 10 Yeni Koku

Koku zevkinize göre bu kış tercih edebileceğiniz yeni parfümleri sizler için derledik. Belki bir tanesi sizin yeni imza kokunuz olabilir, ne dersiniz?
Phlur Améline
Phlur’un Améline’i unisex bir koku olmakla birlikte üst notlarında İtalyan bergamotu, alt notalarında ise paçuli ve sandal ağacı esintileri bulunuyor.
Cartier Carat
Parıltılı şişesine aldanıp yoğun bir koku olduğunu düşünmeyin; içeriğinde, iris çiçeği, ylang-ylang bitkisi ve hanımeli gibi oldukça hafif notalar barındırıyor.
Victoria’s Secret Tease
Fırça kısmıyla bileğinize uygulayabildiğiniz jel formüllü parfümün içeriğinde, siyah vanilya, armut ve gardenya notaları bulunuyor.
Tom Ford Lost Cherry
Tom Ford bu yeni kokusuyla lezzetli bir karışım sunuyor. Kiraz, acı badem ve vişne şurubundan oluşan bu parfümün merak uyandırdığı kesin.
Louis Vuitton Attrape-Reves
Ham kakao tozu ile şakayığın buluşmasından oluşan bu koku fazlasıyla dikkat çekici.
Estee Lauder Beautiful Belle
Üst ve orta notaları çiçek karışımlarından, alt notası ise miskten oluşan bu koku romantizme davet ediyor.
Joy by Dior
Oyuncu Jennifer Lawrence’ın yüzü olduğu parfümün anahtar notaları mandalina, sandal ağacı ve beyaz misk.
Chanel Paris-Venise
Chanel’in en yeni kokusu Paris ve Venedik’ten esinle hazırlandı ve içeriğinde portakal çiçeği yağı, vanilya ve tonka notaları barındırıyor.
Chloe Nomade
Nomade, içeriğinde bulunan çiçek notalarıyla dikkatleri üzerinize çekecek.
Jo by Jo Loves
Jo Malone, yepyeni bir marka yarattı ve markanın ilk parfümünde kırmızı şişe tasarımına tazeleyici greyfurt kokusunu hapsetti.