Bu Kış Dikkatleri Üzerinize Çekecek 10 Yeni Koku

Koku zevkinize göre bu kış tercih edebileceğiniz yeni parfümleri sizler için derledik. Belki bir tanesi sizin yeni imza kokunuz olabilir, ne dersiniz?

Phlur Améline

Phlur’un Améline’i unisex bir koku olmakla birlikte üst notlarında İtalyan bergamotu, alt notalarında ise paçuli ve sandal ağacı esintileri bulunuyor.

Cartier Carat

Parıltılı şişesine aldanıp yoğun bir koku olduğunu düşünmeyin; içeriğinde, iris çiçeği, ylang-ylang bitkisi ve hanımeli gibi oldukça hafif notalar barındırıyor.

Victoria’s Secret Tease

Fırça kısmıyla bileğinize uygulayabildiğiniz jel formüllü parfümün içeriğinde, siyah vanilya, armut ve gardenya notaları bulunuyor.

Tom Ford Lost Cherry

Tom Ford bu yeni kokusuyla lezzetli bir karışım sunuyor. Kiraz, acı badem ve vişne şurubundan oluşan bu parfümün merak uyandırdığı kesin.

Louis Vuitton Attrape-Reves

Ham kakao tozu ile şakayığın buluşmasından oluşan bu koku fazlasıyla dikkat çekici.

Estee Lauder Beautiful Belle

Üst ve orta notaları çiçek karışımlarından, alt notası ise miskten oluşan bu koku romantizme davet ediyor.

Joy by Dior

Oyuncu Jennifer Lawrence’ın yüzü olduğu parfümün anahtar notaları mandalina, sandal ağacı ve beyaz misk.

Chanel Paris-Venise

Chanel’in en yeni kokusu Paris ve Venedik’ten esinle hazırlandı ve içeriğinde portakal çiçeği yağı, vanilya ve tonka notaları barındırıyor.

Chloe Nomade

Nomade, içeriğinde bulunan çiçek notalarıyla dikkatleri üzerinize çekecek.

Jo by Jo Loves

Jo Malone, yepyeni bir marka yarattı ve markanın ilk parfümünde kırmızı şişe tasarımına tazeleyici greyfurt kokusunu hapsetti.