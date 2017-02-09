  BU KIZA DİKKAT ANYA TAYLOR-JOY_

Uzun süredir gözümüz üzerindeydi ama artık büyük bir yıldız olacağına inancımız tam! Anya Taylor-Joy‘dan bahsediyoruz!

Geçtiğimiz yılın en sansasyonel filmlerinden The Witch‘te parlayan ve BAFTA dahil pek çok festivalden ödül ve adaylıklarla dönen Taylor-Joy bu kez M. Night Shyamalan’ın yeni filmi Split filmiyle karşımızda. Şimdiden gişede rekorlar kıran filmde 23 farklı karakteri canlandıran James McAvoy ile başrolleri paylaşan Anya Taylor-Joy; sadece yer aldığı yapımlar ve performansıyla değil; kırmızı halı stili ve güzelliğiyle de gözlerimizi kamaştırıyor.

İşte ileride adını daha çok duyacağımıza emin olduğumuz; Split‘in yıldızı Anya Taylor-Joy hakkında bilmeniz gerekenler:

