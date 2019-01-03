Bu Sene Işıldayan Bir Cilt İçin Yapmanız Gerekenler

2019 kararlarınız arasına sağlıklı ve ışıldayan bir cilde sahip olmayı hala eklemediyseniz bu içeriğimizden sonra kararınızı değiştireceksiniz. Daha parlak ve canlı bir cilt için yapmanız gerekenleri sizler için araştırdık:

1# Cildinizi Nemli Tutun

Çok basit bir madde gibi görünse de inanın bunu hemen herkes es geçiyor. Cilt tipinize uygun, gece ve gündüz olacak şekilde iki ayrı tipte nemlendiricinizi mutlaka günlük güzellik rutinlerinize ekleyin. Nem bakımından eksik bir cilt mat görünecektir; dolayısıyla parlamanız için nem şart!

2# Özel Yüz Havlusu Kullanın

Sabah uyandığınızda veya gün içinde yüzünüzü yıkadığınızda sadece size ve yüzünüze özel bir havlu kullanın. Bu yüz havlusuyla ellerinizi kurulamayın.

3# Akne Lekelerinden Kurtulun

Aknelerinizle savaştınız. Ancak savaştan geriye bazı izler kaldı. 2019 bu izleri yok edeceğiniz sene olsun. Bu konuda peelingler, maskeler ve gerekirse lazer tedavileri imdadınıza koşacak.

4# Güneşten Korunun

Mevsim fark etmeksizin en önemli maddelerden birisi de bu. Güneş ne yazık ki lekelere, erken yaşlanmaya yol açıyor. Cilt hassasiyetinize göre her mevsimde gereken miktarda güneş koruyucu krem kullanmanız büyük önem taşıyor.

5# Gece Bakımları Yapın

Özellikle retinol cilt bakımında en etkin maddelerden biri. A vitamini olan retinolun yaşlanmaya karşı etkileri kanıtlanmış. Gece bakım rutininize retinol eklemek size daha genç ve ışıltılı bir cilt sağlayacak.

6# Peeling Uygulayın

Peeling doğru ürünleri doğru şekilde, cildinizi deforme etmeden uyguladığınız takdirde büyük yarar sağlıyor. Haftada bir kez yaptığınızda dahi farkı göreceksiniz.

7# Maskelere Ağırlık Verin

Pek çok çeşit imkanı sunan maskeler en eğlenceli bakım rutini olsa gerek. Siyah noktalar, cilt kurulukları, yağ dengesizlikleri, cilt lekeleri gibi pek çok sorunla maskeler aracılığıyla baş etmek mümkün. Dilerseniz kendi maskelerinizi kendiniz de yapabilirsiniz. Bu çok daha doğal olacaktır.