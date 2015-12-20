BU SEZON YÜZÜMÜZ ÇİÇEK AÇIYOR



Yenilik! Her zaman, daha fazlası için…

Instagram’ın da bu yenilenme sürecinde oldukça aktif olduğu kesin. Makyaj konusunda ardı arkası kesilmeyen değişimlerin bir yenisi daha geldi. Kaşlarda ve göz makyajında yeni bir trend daha var artık. Bu trendi başrol oyuncusu ise; çiçekler!

19 yaşındaki Ellie Costello, “yüzünüzün her tarafına yapışmış çiçekler”den yola çıkıyor ve etkileyici bir görünümle kalpleri çalıyor. Bu yeni makyaj “detayının” alternatifli kullanım önerileri için galerimizde gezinebilirsiniz.