Bu Sezonun En Çok Tercih Edilen Sneaker’ları

Ayakkabı hatta sneaker sevdası iliklerinizde dolaşıyorsa, konfordan ve cool bir stilden de vazgeçemiyorsanız doğru yerdesiniz.

Spor ayakkabı; kraldır!

İsterseniz günlük stilinizde isterseniz de farklılığınızı ortaya koymak için şık kıyafetlerinizin altına… Kombinleme konusunda ihtiyacınız olan tek şey ise sneaker trendlerini takip etmek.

İşte 2018’in en havalı, en rahat ve mükemmel spor ayakkabılarını listeledik.

Nike Air Max 97s

‘Çirkin spor ayakkabılar’ ekolünün öne çıkanlarından. Oldukça stil sahibi olan Nike Air Max 97s, tam bir arzu nesnesi.

Louis Vuitton Archlights

Alışveriş listelerinin ilk sıralarını süsleyen, fütüristik ve biraz da “kaba” bir model ve onu çok seviyoruz.

Valentino Garavani Open

Kalın şeritli detayı beyaz sneaker’da alternatif arayanlar için ideal.

Golden Goose Superstars

Yırtık jean’le mükemmel bir uyum yakalamaya hazırsınız.

Veja V-12

Günlük stiliniz için vazgeçilmeziniz olmaya aday parça tam karşınızda. Rahat, nefes alabilen ve giyilebilir.

Saint Laurent Embroidered

Yıl 2018 ve logolu parçalardan kaçış yok. Logolu parçalar için bu sneaker mükemmel bir seçim.

Naked Wolfe Sporty

Eğer Gigi Hadid için tamamsa, biz de onayı veriyoruz. Ünlü modelin ayağında sık sık gördüğümüz bu sneaker, rahatlığıyla ön plana çıkıyor.

Balenciaga Triple-S

Dünya çapında çok konuşulan Balenciaga Triple-S, “çirkin” ayakkabıların ilk dalgası aynı zamanda. Cesur bir model olan Balenciaga Triple-S bizim de favorilerimizden.

Céline Delivery

Céline ayakkabı konusunda her zaman arzu nesnesi olabilecek parçalar yapmayı başardı. Leylak rengi tabanıyla kalpleri çaldı.