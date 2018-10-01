Bu Sonbaharda Denemeniz Gereken Çok Satan 8 Aydınlatıcı

Makyaj çantamızda yeni sezon değişikliğine gitmişken, sonbaharın da ruhuna uygun aydınlatıcılara da şans vermek gerek.

İşte bu sonbaharda denemeniz gereken en yeni 8 aydınlatıcı:

Dior Diorskin Nude Luminizer Shimmering Glow Powder

Doğal bir ışıltı için tercih etmeniz gereken ürün bu!

Laura Mercier Stardust Radiant Glow Trio (Limited Edition)

İstediğiniz yoğunlukta aydınlatıcılara sahip bu palet, şimdiden kalbimizi çaldı!

Becca Shimmering Skin Perfector Pressed Highlighter / Gold Lava

Özel inci pigmentleri ile daha önce görmediğiniz bir ışıltı sağlayacak.

Urban Decay Elements Space Powder

Hafif yapıdaki bu ürün, kolayca dağıtılabiliyor.

Bobbi Brown Highlighting Powder

Hafif yapısı ile çizgilere de dolmuyor.

Fenty Beauty Diamond Bomb All-Over Diamond Veil

Soğuk tondaki bu aydınlatıcı, yüz hatlarınızı ortaya koyacak.

Yves Saint Laurent Couture Highlighter

Bu lüks aydınlatıcı, uzun süre kalıcılığı ile de favorimiz.

Artist Couture Diamond Glow Powder

Dramatik bir görünüm için bu aydınlatıcıyı deneyin.