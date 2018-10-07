Bu Sonbaharda Edinmeniz Gereken Saç Aksesuarları

Yeni sezonda saç aksesuarlarının yükselişine tanık olacağız.
İşte sonbaharda edinmeniz gereken saç aksesuarları:
Klipsli Tokalar
90’ların favori saç aksesuarının geri dönüşü muhteşem oldu! İlham için VS meleği Elsa Hosk’u izleyebilirsiniz.
Logo Tokalar
Saç stilisti Justine Marjan; hacimli saçlarda kullandığı logo tokalarla şimdiden yeni bir trend başlatmış gibi duruyor.
Lastik Tokalar
Evde yüzünüzü yıkarken saşınızı toplamak için kullandığınız tokalar yeniden moda arenasında!
Kelebek Toka
Büyük klipsli tokaları bu sezon her yerde göreceğiz!
Tel Bant
Favori lise aksesuarınızın yeniden yükselişine tanık olmaya hazır mısınız?
Kalın Siyah Bant
Görünümünüzü anında başka bir seviyeye çektiği bir gerçek.