Bu Sonbaharda Edinmeniz Gereken Saç Aksesuarları

 

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Yeni sezonda saç aksesuarlarının yükselişine tanık olacağız.

İşte sonbaharda edinmeniz gereken saç aksesuarları:

Klipsli Tokalar

90’ların favori saç aksesuarının geri dönüşü muhteşem oldu! İlham için VS meleği Elsa Hosk’u izleyebilirsiniz.

Food Impatience 🙋‍♀️

elsa hosk (@hoskelsa)’in paylaştığı bir gönderi ()

Logo Tokalar

Saç stilisti Justine Marjan; hacimli saçlarda kullandığı logo tokalarla şimdiden yeni bir trend başlatmış gibi duruyor.

Lastik Tokalar

Evde yüzünüzü yıkarken saşınızı toplamak için kullandığınız tokalar yeniden moda arenasında!

Loving life rn. 🇮🇹

Negin Mirsalehi (@negin_mirsalehi)’in paylaştığı bir gönderi ()

Kelebek Toka

Büyük klipsli tokaları bu sezon her yerde göreceğiz!

Keep it together #WANGINC

ALEXANDER WANG (@alexanderwangny)’in paylaştığı bir gönderi ()

Tel Bant

Favori lise aksesuarınızın yeniden yükselişine tanık olmaya hazır mısınız?

Kalın Siyah Bant

Görünümünüzü anında başka bir seviyeye çektiği bir gerçek.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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