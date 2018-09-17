Bu Sonbaharda Her Yerde Göreceğiniz 7 Bot Modeli

Sonbaharda olmazsa olmazımız bot alışverişine çıkmadan önce; bu yıl sokak stiline yön verecek 7 önemli modele göz atmayı unutmayın!
Kovboy Botları
2018 sonbahar sezonunu esir alacak dersek abartmış olmayız. Rihanna’nın Off-White x Jimmy Choo botlarını sokak sitlinde gördüğümüzden beri radarımızda.
Off-White x Jimmy Choo Sara 100 Boots
Zara
Diz boyu çizme
Gigi Hadid’in western ruhuna sahip diz altı çizmeleri, kusursuz bir sonbahar seçeneği.
Zara
Sam Edelman
Hayvan Baskısı
Leopar hayranı Gwen Stefani; bu sezonun sokak stilinde kazanacak isimlerinden biri görünüyor.
Alexander Wang
Altuzarra Davidson
Yeezy Python Ankle Bootie
Viktoryen
Bu bağcıklı botların vintage hissini; Tracee Ellis Ross gibi modern parçalarla birleştirerek eğlenceli bir görünüm elde edebilirsiniz.
Boohoo
Leith Mila
Chloé
Coach
80’ler botları
Sonbaharda tüm renkleri ile göreceğimiz bu 80’ler trendi; rahat olmaları ile de favorimiz.
Balenciaga
Stuart Weitzman
Postal
90’ların postal trendinin en üyük hayranlarından biri Hailey Baldwin gibi siz de denim ceketle tamamlayarak grunge bir görünüm elde edebilirsiniz.
Gucci Trip Lug Sole Combat Boot
Dr. Martens Jadon Platform 8-Eye Boot
Miu Miu
Yüksek parlaklık
Selena Gomez’in Balenciaga botları gibi parlak parçaları her renkten edinseniz iyi olur!
Alexandre Vauthier