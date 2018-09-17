Bu Sonbaharda Her Yerde Göreceğiniz 7 Bot Modeli

Sonbaharda olmazsa olmazımız bot alışverişine çıkmadan önce; bu yıl sokak stiline yön verecek 7 önemli modele göz atmayı unutmayın!

Kovboy Botları

2018 sonbahar sezonunu esir alacak dersek abartmış olmayız. Rihanna’nın Off-White x Jimmy Choo botlarını sokak sitlinde gördüğümüzden beri radarımızda.

Off-White x Jimmy Choo Sara 100 Boots

Zara

Diz boyu çizme

Gigi Hadid’in western ruhuna sahip diz altı çizmeleri, kusursuz bir sonbahar seçeneği.

Zara

Sam Edelman

 

Hayvan Baskısı

Leopar hayranı Gwen Stefani; bu sezonun sokak stilinde kazanacak isimlerinden biri görünüyor.

Alexander Wang

Altuzarra Davidson

Yeezy Python Ankle Bootie

 

Viktoryen

Bu bağcıklı botların vintage hissini; Tracee Ellis Ross gibi modern parçalarla birleştirerek eğlenceli bir görünüm elde edebilirsiniz.

Boohoo

Leith Mila

Chloé

Coach

80’ler botları

Sonbaharda tüm renkleri ile göreceğimiz bu 80’ler trendi; rahat olmaları ile de favorimiz.

Balenciaga

Stuart Weitzman

Postal

90’ların postal trendinin en üyük hayranlarından biri Hailey Baldwin gibi siz de denim ceketle tamamlayarak grunge bir görünüm elde edebilirsiniz.

Gucci Trip Lug Sole Combat Boot

Dr. Martens Jadon Platform 8-Eye Boot

Miu Miu

Yüksek parlaklık

Selena Gomez’in Balenciaga botları gibi parlak parçaları her renkten edinseniz iyi olur!

Alexandre Vauthier

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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