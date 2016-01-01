BU YAZ ÇANTANIZDAN AYIRMAMANIZ GEREKEN DUDAK BAKIM ÜRÜNLERİ





Hem doğal bir ışıltı hem de bakım için bu yaz çantanızdan ayırmamanız gereken dudak bakım ürünleri tam karşınızda.

İçlerinde yenilenen haliyle karşımıza çıkanlar da, vazgeçilmez olanlar da var.

Seçim yaparken son karar sizin.

Flormar – Lip Balm

Flormar’ın elma, karpuz, çilek ve karadut aromalarından oluşan lip balm serisine iki yeni ürün eklendi. Pamuk şeker aromalı “Cotton Candy Match Balm” ve hindstan cevizi kokulu “Coconut Lip Balm” yazın tazeliğini dudaklarında hissetmeni sağlayacak.

Shiseido – Suncare UV Lip Color Splash

Dudaklarınızı nemlendirirken, doğal ve transparan bir renk veren Suncare Uv Lip Color Splash dudaklarınızı aynı zamanda Clear Defense Technology ile güneş ışınlarından koruyor. SPF 30 olan ve “Tahiti Blue” ve “Uluru Red” olmak üzere iki renk seçeneği bulunan Suncare Uv Lip Color Splash ile bu yaz dudaklarınız hem nemli, hem renkli!

Bobbi Brown – Lip Balm

Buğday tohumu, avokado ve zeytin yağıyla özel olarak formüle edilen bu konforlu, yağsız dudak balm’i dudakları besler, rahatlatır ve korur. Doğal bir görünüm için tek başına, Lip Liner veya Lip Gloss ile kullanılabilir.

Burt’s Bees – Doğal Renkli Dudak Bakımı | Gül Kurusu

Dudaklarınıza bakım yapmaya yardımcı olurken doğal bir renk dokunuşu ile görünümünüzü tamamlar. İçeriğinde bulunan doğal özler ile pürüzsüz ve yumuşak dudaklara sahip olmanızı destekler.

Korres – Dudak Bakım Kremi

Zengin ve kremsi bir yapıya sahip bu ürün, muhteşem renk tonlarına sahip.

Maybelline – Lip Balm

12 saatlik kalıcı etki ile parlak ve nemli dudakların peşinde olanlar için ideal.

Smith’s Rosebud Salve

Nemlendirici etkisi yüksek olan bu ürünün diğer artı yanı da gül kokusu ve verdiği hafif pembelik.

Doğal görünümlü makyaj için tercih edebileceğiniz bir lip balm.

Drunk Elephant Lippe Lip Balm

Daha çok bir yapıştırıcı görünümünde olan olan bu lip balm, doğal formülü sayesinde yüksek bir nemlendirme sağlamakta.

Glossier Balm Dotcom

Bu ürün “her şeyi” yapma gücüne sahip. Dudak, dirsek, topuk… Kuruyan cilt üzerinde kurtarıcı güç.



